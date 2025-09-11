Engelsiz Yaşam Merkezi Neredeyse Tamamlandı

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NİN İLERLEYİŞİ

Ortahisar Belediyesince inşaatı süren Engelsiz Yaşam Merkezi’nin büyük ölçüde tamamlandığı duyuruldu. Belediyeden yapılan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi’nde özel ve engelli bireylere yönelik inşa edilen bu merkezde, kütüphane, beceri atölyeleri, kafeterya ve oyun alanları yer alacak.

TOPLUMSAL DEĞERİN ARTIRILMASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, merkezin özel ve engelli bireyler için önemli bir sosyal alan oluşturacağına dikkat çekti. Kaya, “Ortahisar Belediyesi olarak insan odaklı bir anlayışla çalışıyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi bir görev kabul ediyoruz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.