Engelsiz Yaşam Merkezi Neredeyse Tamamlandı

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NİN İLERLEYİŞİ

Ortahisar Belediyesince inşaatı süren Engelsiz Yaşam Merkezi’nin büyük ölçüde tamamlandığı duyuruldu. Belediyeden yapılan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi’nde özel ve engelli bireylere yönelik inşa edilen bu merkezde, kütüphane, beceri atölyeleri, kafeterya ve oyun alanları yer alacak.

TOPLUMSAL DEĞERİN ARTIRILMASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, merkezin özel ve engelli bireyler için önemli bir sosyal alan oluşturacağına dikkat çekti. Kaya, “Ortahisar Belediyesi olarak insan odaklı bir anlayışla çalışıyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi bir görev kabul ediyoruz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Havza’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Havza'da yapılan uyuşturucu baskınında 89 gram esrar ve sentetik uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Yemen’de HUsilerin Kontrolündeki Saldırılarda 35 Ölü

Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlenen hava saldırılarında 35 kişi öldü, 131 kişi yaralandı; ölümler başkent Sana'da yoğunlaştı ve sivillere ait yapılar da zarar gördü.

