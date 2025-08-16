Engin Aksöz, Gazetecilikte Unutulmazdı

BASINDA ANMA TÖRENİ

Bursa’nın önemli gazetecilerinden olan Engin Aksöz, Bursaspor ile Eskişehirspor arasındaki hazırlık maçı öncesinde basın tribününde meslektaşları ve ailesi tarafından anıldı. Spor basınının duayeni olan Aksöz, geçtiğimiz yıl 7 Temmuz’da geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından düzenlenen özel tören, onu anmak amacıyla gerçekleştirildi.

Engin Aksöz’ün anıldığı törende, Bursaspor ile Eskişehirspor’un mücadele ettiği maçı izlemek üzere bir araya gelen gazeteciler, onu unutmadıklarını gösterdi. Tören esnasında Aksöz’ün kızı Selen Aksöz ve oğlu Yağız Aksöz de yer aldı. İki kardeş, babalarının gazete koltuğuna oturarak onun anısını yaşatmayı amaçladı.

DÜYGUSAL ANLAR

Törene TSYD Bursa Şube Başkanı Ümit Akkuş’un da katılmasıyla birlikte Engin Aksöz, meslektaşları tarafından alkışlarla anıldı. Gazeteciler, Aksöz’ü saygı ve sevgiyle andıkları bu anlamlı etkinlikte, aile üyelerine çiçekler takdim ederek duygusal anlar yaşandı.