Engin Aksöz’ü Meslektaşları Andı

ENGİN AKSÖZ’Ü ANMA TÖRENİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Bursa Şubesi, 7 Temmuz’da yaşamını yitiren önceki dönem genel sekreteri ve gazeteci Engin Aksöz’ü anma etkinliği gerçekleştirdi. Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Engin Aksöz (73) için, Bursaspor ile Eskişehirspor arasında Bursa Matlı Atatürk Stadı’nda oynanan dostluk maçı öncesi basın tribününde bir anma programı düzenlendi.

YAKINLARI VE MESLEKTAŞLARI BİR ARAYA GELDİ

Anma törenine, Engin Aksöz’ün yıllarını geçirdiği basın tribününde kızı Selen Aksöz ve oğlu Yağız Aksöz de katıldı. İkili, babalarının görev yaptığı koltukta Aksöz’ü andı. Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Bursa Şube Başkanı Ümit Akkuş’un da bulunduğu etkinlikte, TSYD Bursa Şubesi üyeleri ve gazeteciler, Aksöz’ü alkışlarla anarak değerli bir meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü paylaştı.

