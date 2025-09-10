Engin Birsoy’un Eserleri Makamları Süslüyor

AHŞAP OYMA SANATINA ADANMIŞ BİR YAŞAM

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Çeştepe Mahallesi’ndeki küçük bir atölyede ahşap oyma sanatıyla kendini ifade eden Engin Birsoy, eserleriyle devletin birçok üst düzey kurumunun makam odalarını süslüyor. 51 yaşındaki makine ressamı, yaklaşık 25 yıldır bu sanatı icra ediyor. Birsoy, eserlerinde sıklıkla zeytin, çam, köknar, ladin, sedir ve karaçam gibi değerli ağaçları tercih ediyor. Emeklilik sonrası sanatına tam anlamıyla yoğunlaşan Birsoy, çalışmalarında insan temalarına ağırlık verdiğini belirtiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKMANDA ESERLERİ BULUNUYOR

Engin Birsoy, devlet büyükleriyle bir araya geldiği önemli günlerde eserlerini takdim ettiğini aktarıyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı makamında bir eserinin bulunmasının kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden sanatçı, “Bu eserden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza takdim edilen bir eserimiz var. Dünyadaki kadınların dramını anlattığımız bir eser. Milli Eğitim Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Yükseköğretim Kurumu Başkanımıza ve daha hatırlayamayacağım birçok üst düzey makamlarda şu anda eserlerim bulunuyor. Tabii bu da benim için bir Aydınlı olarak o makamlarda Aydın’ımızı temsil etmek ayrıca bir onur ve gurur meselesidir. Bunu gururla ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA BİRİKİM PAYLAŞIMI

Birsoy, Cumhurbaşkanlığı makamındaki eserinin Zeytindalı harekatına ithafen yapıldığını belirterek üç yıl önce Aydın ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu eseri takdim etmek istediğini ifade ediyor. “Bu eserim takdir ve kabul edildi. Yaptığım eser manidar bir çalışma, içerisinde anlamı olan bir çalışma, sembolik bir eserdi. Cumhurbaşkanımız geldi, zaten eserimizi görünce o da çok ilgilendi, çok dikkatini çekti. Kendisiyle ayaküstü küçük bir sohbetimiz oldu. Özellikle eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ayrıca ilgilendi. Biz de mutlu olduk” şeklinde sözlerini sürdürüyor.