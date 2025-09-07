Engin Fırat’a İlgi Var Ama Teklif Yok

Teknik Direktör Engin Fırat’ın menajeri Tolgahan Tuğlu, Azerbaycan Milli Takımı ile ilgili adının geçmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Tuğlu, “İlgi yoğun, resmi teklif gelirse masaya koyarız” şeklinde konuştu. Uzun zamandır Engin Fırat’ın danışmanlığını üstlenen Tuğlu, deneyimli teknik adamın geleceği hakkında bazı bilgiler sundu. Engin Fırat’ın Kenya Milli Takımı’ndaki görevini tamamlamasının ardından pek çok Arap ülkesinden teklifler aldığını ifade eden Tuğlu, “Bu, Engin hocanın kararsızlığı değildi. Kenya ile ilgili FIFA nezdindeki sözleşme fesih dosyasının sonucunu beklemek istedi. Dosya bu hafta kapandı. Artık kafası rahat, isterse bugün, yarın imza atabilir” dedi.

Azerbaycan’LA İLGİLİ GÖRÜŞMELER VAR

Azerbaycan Milli Takımı’nda Portekizli teknik direktör Fernando Santos’un yerine Engin Fırat’ın adı geçerken, Tolgahan Tuğlu açıklamasında, “Azerbaycan’dan beni arayan çok oldu. Ne kadar etkin kişilerdi bilemem ama ilgi gerçekten yoğun. Ancak bana ulaşan resmi bir teklif henüz yok. ‘Gider mi?’ Elbette, sonuçta kardeş ülke. Koşullar oluşursa evet” diye belirtti. Tuğlu, Azerbaycan’ın Fırat için saygı duyduğu bir futbol kültürüne sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

ENGİN FIRAT’IN BAŞARILARI

Fırat’ın Azerbaycan Milli Takımı’nda başarılı işler yapabileceğine de dikkat çeken Tuğlu, “Engin hoca öleni diriltir. Kenya’da yaptıkları ortada; yenilmezlik rekoru, ülke tarihinin ilk yurt dışı kupası, Asya şampiyonu Katar’ı Doha’da yenmesi, Afrika şampiyonu Fildişi Sahili ile deplasmanda berabere kalması, yine deplasmanda Rusya’dan puan alması, siz düşünün, Azerbaycan ile neler yapar” şeklinde konuştu.

Henüz Engin Fırat ile bu konuyu görüşmediğini belirten Tuğlu, “Onu hiç kimse bilemez. Hoca ile daha konuşmadım. Kendisi şu an İngiltere’de. Benim görevim, gelen teklifleri masaya yatırmak, artı-eksilerini paylaşmak. Karar her zaman onun. Zaten yalnızca resmi teklifleri hocaya iletirim, yarım işi sevmez” ifadelerini kullandı.

YERLİ TEKNİK DİREKTÖRLERİN ZORLUKLARI

Başka Türk teknik direktörlerle çalışmadığını hatırlatan Tuğlu, “Çok isterdim ama yabancı hocalarla çalışmak çoğu zaman daha verimli. Türk hocalarda dil sorunu ve uluslararası tecrübe eksikliği, onları yurt dışında cazip kılmıyor. Engin hocanın sadece Kenya’da yaptıklarını düşünün, bunu kaç Türk başardı? Türkiye Ligi, dışarıda tek başına referans sayılmıyor. Umarım yeni nesil bu konuda daha açık olur, Arda Turan iyi bir örnek” şeklinde sözlerini tamamladı.

– İSTANBUL