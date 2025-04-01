Engin Karakoyun Son Yolculuğuna Uğurlandı

SON GÖREVİ MEMLEKETİNDE YERİNE GETİRİLDİ

Vatani görevini tamamladıktan sonra askerlik hayatına devam etmek isteyen 29 yaşındaki Engin Karakoyun için son görev memleketi Kars’ta gerçekleştirildi. İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı’nda kursiyer olarak eğitim alan Piyade Astsubay Astçavuş Adayı Engin Karakoyun, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu. Cenazesi, memleketi Kars’a getirilerek defnedildi.

ENGİN KARAKOYUN’UN EĞİTİM SÜRECİ

Kars’ın Digor Şirince köyünde yaşayan Engin Karakoyun, vatani görevini tamamladıktan sonra askeri hizmetine devam etmek için başvurdu. Gerekli şartları sağlayan ve sınavı başarıyla geçen Engin Karakoyun, İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı’nda eğitim için tekrardan göreve başladı. Ancak eğitim sürecindeyken vefat etti. P. Asb. Açvş. Adayı Engin Karakoyun’un cenazesi hava yolu ile Kars’a ulaştırıldı.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Kars’ta düzenlenen cenaze namazı, Sultan Alpaslan Camii’nde öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, askerler, halk ve ailesi katıldı. Cenaze töreninin ardından Engin Karakoyun, Bülbül Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.