Engin Ö. Gaziantep’te Yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Gaziantep’te 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 4 aranma kaydı bulunan Engin Ö. takibe alındı, bu kişi ‘hükümlü veya tutuklunun firarı’ ve ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlarından aranıyordu.

ENGİN Ö YAKALANDI

Büyükçekmece’de gizlendiği bir ikamette tespit edilen Engin Ö, düzenlenen operasyon neticesinde arama ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından tekrar cezaevine teslim edildi.