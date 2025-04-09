Engin Ve Dilan Polat Serbest Bırakıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN GELEN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Mart’ta sosyal medyada yayımlanan bir video ile ilgili ihbarlar sonucunda Engin Polat ve Dilan Polat’ın “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından ifadeye çağrıldığını belirtti. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldüğü ve sonrasında serbest bırakıldığı bildirildi.

ADLİ TIP KURUMLARI TEST SONUÇLARI

Adli Tıp Kurumu’na yönlendirilen testlerin sonuçları ise merakla bekleniyordu. Raporda, Dilan-Engin Polat çiftinin uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi. Çiftin avukatı Sevinç Horoz, “Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır” ifadesini kullandı. Bu durum, çiftin üzerindeki suçlamaların asılsız olduğunu ortaya koymuş oldu.