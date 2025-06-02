Engin Vural, Ağaç Kesimine Tepki Gösterdi

AK PARTİ ODUNPAZARI İLÇE BAŞKANI ENGİN VURAL’IN AĞAÇ KESİMİNE TEPKİSİ

Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Hamamyolu Caddesi’nde Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ağaç kesimiyle ilgili olarak sert eleştirilerde bulundu. Vural, yazılı bir açıklama yaparak Hamamyolu Caddesi’nin geçmişte insanların vakit geçirdiği ağaç gölgeleriyle dolu bir alan olduğunu hatırlattı. “Bugün bir katliama daha şahitlik ediyoruz. Hamamyolu Caddemiz, kent tarihinden ve estetikten bihaber zihniyet tarafından yok ediliyor.” şeklinde bir ifade kullandı.

YEŞİL ALANLARIN BETONLAŞMASI VE KESİLEN AĞAÇLAR

Vural, belediyenin yıllar önce başlatmış olduğu düzenleme projeleriyle yeşil alanların betonla kaplandığına vurgu yaptı. “Yeşilin yerine plastik banklar, renkli yer taşları ve beton saksılarla süslenen ‘betonlaşma devrimi’, bugün kesilen ağaçlarla devam ediyor. Belediye yetkilileri adeta doğayla inatlaşıyor.” dedi. Hamamyolu’nun artık bir yürüyüş yolu olmaktan çıkarak, bir doğal düşmanlık anıtı haline geldiğini belirtti.

BELEDİYE YETKİLİLERİNE ÇAĞRI

Engin Vural, belediye yetkililerine hitaben bir çağrıda bulunarak, “Eğer yeşili gerçekten sevmiyorsanız, hiç değilse plastikten ağaç yapın, hem kesmezsiniz hem de alıştığınız malzeme olur.” ifadelerini kullandı. Bu durum, çevre bilincinin önemine dikkat çekiyor ve gelecekte doğayla daha uyumlu bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini savunuyor.