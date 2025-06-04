Enginar Projesi İle Tahıl Çeşitliliği Artacak

ENGİNASI PROJESİ İNCELEMESİ

Bilecik’in Söğüt ilçesinde tarımsal üretimi çeşitlendirmek için başlatılan “Enginar Fide” projesi çerçevesinde yetiştirilen enginar fideleri Kaymakam Ömer Faruk Tuncer tarafından yerinde incelendi. Bu proje, Söğüt İlçesi Köyleri Hizmet Birliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor. Kaymakam Tuncer, yetkililerden bilgi alarak fidelerin gelişimini değerlendirdi.

FIDELER VE DAĞITIM ORANI

Proje kapsamında, bin 250 adet Symphony çeşidi hibrit enginar fidelerinin, örnek uygulayıcı olarak belirlenen üç önder çiftçiye dağıtılması planlanıyor. Fidelerin maliyetinin yüzde 50’sini İl Özel İdaresi, diğer yüzde 50’sini ise çiftçiler karşılayacak. Açık alanda yetiştirilecek enginarlar, marul ve domates gibi yaygın ürünlere alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

KALİTELİ ÜRÜN ARZI HEDEFİ

Proje ile İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi büyük tüketim merkezlerine kaliteli enginar arzı sağlanması hedefleniyor. Kaymakam Tuncer, “Bölge çiftçimizin alternatif ve yüksek gelirli ürünlerle buluşturulması önceliğimizdir. Enginar gibi katma değeri yüksek ürünler sayesinde tarımsal üretimde çeşitliliği ve kazancı artırmayı hedefliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.