Engincan Ural Baba Oluyor! Kız Bebek Bekliyorlar

YENİ BİR AİLE ÜYESİ GELİYOR

Şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural’ın gözlerden uzak bir yaşam süren oğulları Engincan Ural’dan sevindirici bir haber geldi. 2022 yılında Merve Kaya ile sade ama şık bir törenle evlenen Engincan, ilk kez baba olmaya hazırlanıyor. Uzun bir süre magazin dünyasından uzak durmayı tercih eden bu çift, evliliklerinin ilk yılında kısa süreli bir kriz geçirse de bunu geride bırakmayı başardı.

SANATÇI AİLEDE BÜYÜK HEYECAN

Her fırsatta uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken Engincan ve Merve Ural çifti, şu an hayatlarının en heyecan verici dönemini yaşıyor. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, ünlü çiftin ilk bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi. Torun haberiyle büyük bir mutluluk yaşayan Sibel Can’ın, özellikle kız torunu olacağı için heyecanını saklayamadığı konuşuluyor.

AİLENİN SEVİNCİ VE HAZIRLIKLARI

Aileye yakın kaynaklar, Sibel Can’ın sevincini ailesiyle paylaşıp duygusal anlar yaşadığını ifade etti. Ayrıca, hazırlıklara da şimdiden başladığı belirtiliyor. Genç çiftin doğum için gün saydığı ve kızlarını sağlıkla kucaklarına almayı sabırsızlıkla beklediği öğrenildi.