Ekranların sevilen oyucusu Enis Arıkan da virüse yakalandı.

Ekranların sevilen oyucusu Enis Arıkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında corona virüse yakalandığını açıkladı.

Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak ünlü oyuncu Enis Arıkan corona virüse yakalandığını açıkladı. Arıkan hastalığını, “Şu gördüğünüz dünya güzeli corona oldu” mesajıyla duyurdu.

Oyuncu Enis Arıkan, corona virüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu. Instagram’dan, “Şu gördüğünüz dünya güzeli corona oldu” notuyla kötü haberi duyurdu.

Arıkan’a birçok ünlü isim geçmiş olsun dileğinde bulundu.