Enis Destan’ın Sağ Dizinde Yaralanma Belirlendi

ENİS DESTAN’IN YARALANMASI

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan’ın sağ diz iç yan bağında bir yaralanma tespit edildi. Bordo-mavili kulüp, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verirken, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir’in açıklamalarına yer verdi.

SAĞLIK EKİBİ TEDAVİE BAŞLADI

Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir.” dedi. Beşir ayrıca, oyuncunun tedavisinin sağlık ekibi tarafından başlandığını belirtti.