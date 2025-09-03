Enka Spor Kulübü Şampiyon Oldu

KULÜPLER SÜPER LİGİ’NDE ŞAMPİYON ENKA SPOR KULÜBÜ OLDU

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Kulüpler Süper Ligi’nde, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ENKA Spor Kulübü ulaştı. İzmir Atatürk Stadyumu’nda 2-3 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Atletizm Süper Lig Finali sonucunda sıralamalar netleşti. Kadınlar ve erkeklerde sekizer kulübün katıldığı bu ligde, her iki kategoride de şampiyonluk ENKA Spor Kulübü tarafından kazanıldı. 38’incisi düzenlenen Kulüpler Süper Ligi’nde ENKA Spor Kulübü, kadınlarda 21’inci, erkeklerde ise 14’üncü kez zirveye ulaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, hem kadınlar hem de erkeklerde ikinci sırayı aldı. Kadınlarda Batman Petrol Spor Kulübü, erkeklerde ise Galatasaray Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde son iki sırayı Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü ile Gaziantep Spor Kulübü alırken, erkeklerde de Batman Petrol Spor Kulübü ve Jandarma Gücü Spor Kulübü son iki sırada yer aldı. Bu takımlar, gelecek yıl 1. Lig’de yarışacak.

Kulüpler Süper Ligi’nde oluşan puan durumları ise şöyle belirlendi:

Kadınlar:

1- ENKA Spor Kulübü: 306 puan

2- Fenerbahçe Spor Kulübü: 283 puan

3- Batman Petrol Spor Kulübü: 203 puan

4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 200 puan

5- Beşiktaş Jimnastik Kulübü: 150 puan

6- Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü: 137 puan

7- Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü: 106 puan

8- Gaziantep Belediye Spor Kulübü: 35 puan

Erkekler:

1- ENKA Spor Kulübü: 278.5 puan

2- Fenerbahçe Spor Kulübü: 257 puan

3- Galatasaray Spor Kulübü: 213.5 puan

4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü: 190.5 puan

5- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü: 161 puan

6- Bursa Osmangazi Belediye Spor Kulübü: 153.5 puan

7- Batman Petrol Spor Kulübü: 121 puan

8- Jandarma Gücü Spor Kulübü: 57 puan