Enkaz Üzerinde Evlilik Teklifi Duygulandırdı

ENKAZ ÜZERİNDE DÜZENLENEN EVLENME TEKLİFİ

Hatay’da yaşayan Soner Köse, nişanlısı Özge Şabo’ya depremde yıkılan ve tanıştıkları yer olan Antakya sokaklarında evlilik teklif etti. Nişanlısının bu özel anı sosyal medyada paylaşması büyük ilgi uyandırdı ve pek çok kişiyi duygulandırdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma maruz kalan Hatay’ın Antakya ilçesi, felaketten sonra birçok değişiklik geçirdi. Geçmişte pek çok insana ev sahipliği yapan bu sokaklar, hatıralarla dolu bir geçmişi anımsatıyor.

AZİZ HATIRALARIN KONTESİ

Soner Köse, 2022 yılında tanıştığı Özge Şabo’ya evlilik teklifini, depremin yerle bir ettiği sokakta gerçekleştirdi. Özge Şabo, erkek arkadaşının teklifini kabul etti ve bu anı sosyal medya hesabında paylaşarak dikkat çekti. Enkaz üzerinde yapılan bu teklif, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Soner, “Antakya sokakları bizim için çok değerli bir yer ve böyle bir evlilik teklifi olsun istedim” diyerek duygularını ifade etti.

HİKAYEMİZİN BAŞLANGICI

Soner Köse, o gün hatıralarına dönerken, “Burası Özge ile ilk tanıştığımız sokak olduğu için, bir hafta önce buraya nasıl getirebileceğimi düşünüyordum. Özge’ye buranın kapatılacağını ve insanların buraya girmeyeceğini söyledim. O da hemen gitmemizi istedi. Buraya geldiğimizde tanışma anımızı anlatıyordum. O esnada yüzüğü çıkararak evlilik teklif ettim” şeklinde konuştu. Özge ise, ilk kez tanıştığı yerde yapılan bu teklif için çok mutlu olduğunu belirtti.

ÖZEL ANILAR VE GELECEK HAYALLERİ

Özge Şabo, “Bu sokakta ilk kez onu gördüm ve bizim için çok önemli bir yer. Burada yapılan bir evlilik teklifi, bizim için yeni bir başlangıç ve şehrimizde yeni bir yuva kurmak için bir fırsat” dedi. Kendi yaşamlarına sıfırdan başlamaya çalıştıklarını ifade eden Özge, bu evlilik teklifinin kendileri için çok değerli bir anı olduğunu vurguladı. Şabo, “Burada gelen bir evlilik teklifi, aklımızda ve kalbimizde yeni bir yuva kurmanın heyecanını yaşatıyor,” şeklinde düşüncelerini paylaştı.