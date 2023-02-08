Enkazda doğdu! Minik bebeğin annesinden kötü haber

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin yıkım yarattığı Suriye’de enkazda doğan bebek tedavi altına alındı.

Afrin’in Cinderes beldesinde deprem sonrası çalışması yürüten bölge sakinleri, enkaz altında ağlayan bebeğin sesini duydu.

Bebeğe ulaşan kişiler, bebeğin göbek bağıyla annesine bağlı olduğunu gördü.

Bölge sakinleri, bebeği enkazdan çıkardı. Anne ise yaşamını yitirdi.

Yenidoğan kızın Afrin’deki bir klinikte tedavi altına alındığı; vücudunda morluklar bulunduğu ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

Bebeğin, ailesinden sağ kalan tek kişi olduğu bilgisi verildi.