Enkazda Umudu Yeşertenler Çalışmaları Sürüyor

DEPREM SONRASI YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremin üzerinden geçen iki yılın ardından, 11 ili kapsayan bölgede yeniden inşa ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Devlet kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve bireyler, afetin yaralarını sarmak için büyük bir çaba gösteriyor.

İHTİYAÇLAR HARİTADA BELİRLENİYOR

Sivil Alan Araştırmaları Derneği tarafından geliştirilen ‘Kadın İhtiyaç Haritası’, kadınların ve üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyor. Projenin temel amacı, deprem bölgesindeki dezavantajlı grupların günlük yaşam zorluklarını hafifletmek. Hatay’da kadınlar ve gençler için çalışan sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu geliştirmek amacıyla haritalandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.