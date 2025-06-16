Enlila, Metabolik Araştırmalar İçin Kuruldu

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ VE HARVARD BİRLEŞİYOR

Türkiye İş Bankası Grubu’nun iştiraki İş Girişim Sermayesi, Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesindeki Hotamışlıgil Laboratuvarı ile bir sponsorlu araştırma anlaşması yapabilmek için Enlila adlı biyoteknoloji girişimini kurdu. Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil liderliğinde sürdürülen araştırmalar, obezite ve yaşa bağlı hastalıkların temelindeki önemli mekanizmaları ortaya koydu. Klinik öncesi çalışmalar, bu mekanizmanın önemli bir tedavi potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor ve Hotamışlıgil Laboratuvarı bu hedefe yönelik moleküller geliştirmiş durumda. Enlila’nın amacı, bu bilimsel keşiflerin klinik uygulamalara dönüşmesine destek sağlamaktır.

NEW HORMONLAR VE TEDAVİ POTANSİYELİ

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in on yılı aşkın süredir yürütmekte olduğu araştırmalar, metabolizmanın temel biyolojisi ile ilgileniyor ve metabolik ve inflamatuar yolları düzenleyebilen lipid metabolizması ile lipid bağlayıcı proteinlere odaklanıyor. Hotamışlıgil Laboratuvarı, saygın bilimsel dergilerde çıkan birçok klinik öncesi çalışmada, yağ hücreleri tarafından salgılanan yeni hormonların, obezite sürecinde bozulan hücresel enerji akışları, inflamatuar süreçler ve stres tepkileri üzerindeki önemli etkilerini ortaya koydu. Klinik öncesi modellemeler, bu hormonların hedef alınmasının metabolik esnekliğin yeniden kazanılmasının yanı sıra, kronik inflamasyon, insülin direnci, tip 2 diyabet gibi hastalıklarla olumlu sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

CLİNICAL APPLICATIONS AND COLLABORATION

Enlila, Hotamışlıgil Laboratuvarı’na finansman sağlamak ve burada geliştirilen tedavi yaklaşımını destekleyerek klinik uygulamalara ulaşmayı mümkün kılmak amacıyla bir İş Girişim Sermayesi iştiraki olarak tesis edildi. Harvard Teknoloji Geliştirme Ofisi, Harvard Chan Fakültesi adına Enlila ile bir sponsorlu araştırma ve lisans anlaşması imzaladı. Enlila’nın sağladığı finansman, bilimsel çalışmaların sürdürülmesine ve Hotamışlıgil Laboratuvarı’nda elde edilen bilimsel bulguların karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara yönelik uygulanabilir çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlayacak.

ANLAŞMA VE GÖRÜŞLER

Harvard Chan Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, anlaşma imza töreninde şu ifadeleri kullandı: “Yaşlandıkça metabolik esnekliğimizi ve uyum yeteneğimizi kaybediyoruz ve bu durum birçok hastalığın hızlanmasına yol açıyor. Laboratuvarım, bu süreçlerde merkezi rol oynayan yeni metabolik hormon sistemlerini tanımladı ve bunların klinik öncesi modellerde tedavi olarak kullanılma potansiyelini ortaya koydu. Bu fon, obezite ve yaşa bağlı hastalıklara yönelik çözüm arayışımıza destek ve ivme sağlayacak. Bu vizyonu ilerletme konusunda kararlıyız.”

BİLİM VE TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise imza törenindeki konuşmasında, “Bankamızın ikinci yüzyılında bilim ve teknoloji alanında küresel çapta değer yaratacak bir işbirliğine imza atıyoruz.” diyerek, “Enlila ile başladığımız yolculuk Grubumuzun misyonu açısından son derece kıymetli. Harvard Üniversitesi ile sürdürülecek bu yenilikçi girişimin, bilim ve finans gücünü akademi-endüstri işbirliği altında birleştirerek, sağlıklı bir yaşam için yeni kapılar açacağına inanıyorum.”

BIYOTEKNOLOJİ İLE GELECEĞE YATIRIM

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol ise gerçekleştirdiği değerlendirmede, “Biyoteknoloji girişimciliği, sadece bugünün değil, önümüzdeki yüzyılın da en stratejik gelişim alanlarından biri” dedi. Kendi ülkelerinde konumlandırdıkları Enlila’nın, obezite ve yaşlanmaya bağlı kronik hastalıklara çözüm bulma sürecini destekleyeceğini belirten Aykol, böyle benzersiz bir yapıda yer almanın ülkeye ve insanlığa büyük fayda sağlayacağı inancında olduklarını vurguladı.