Enpara Bank, Müşterilere IBAN Değişikliğini Bildirdi!

ENPARA.COM YENİ DÖNEME ADIM ATIYOR

Türkiye’nin dijital bankacılıktaki öncülerinden biri olan Enpara.com, önemli bir değişime imza atıyor. QNB bünyesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve şubesiz bankacılığın avantajlarını sunan Enpara, artık QNB Group’un yeni oluşturduğu Enpara Bank A.Ş. çatısı altında hizmet vermeye devam edecek. Bu dönüşümle birlikte müşterilerin hesap numaraları olduğu gibi kalacak, fakat IBAN numaraları değişecek. Bankacılık camiasında merakla beklenen bu süreç, 12 Eylül’de başlayacak ilk aşama ile hayata geçecek ve 26 Eylül’de ikinci aşama devreye girecek. Gerekli durumlarda geçişin 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanması öngörülüyor.

SMS GÖNDERİMİ BAŞLADI

Geçiş sürecinin başlama tarihine yaklaşırken banka, müşterilerini bilgilendirmek amacıyla SMS göndermeye başladı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasalar çerçevesinde bir zorunluluk olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra, eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemlerinin 90 gün süresince otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirileceği ifade edildi. Ancak, bu işlemin gerçekleşebilmesi için müşterilerin Enpara Cep Şubesi ya da internet şubesi üzerinden yönlendirme talimatı vermesi gerektiği açıklandı. Aksi halde, eski IBAN üzerinden gerçekleştirilen transferler otomatik olarak aktarılmayacak.

PLANLI KESİNTİLER OLACAK

Geçiş süreci sırasında sistemler arasında veri aktarım işlemi yapılacağı için gece saatlerinde planlı kesintiler yaşanabileceği bildirildi. Banka, bu kesintilerden önce müşterilerini bilgilendirecek. Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdürerek operasyonlarını devam ettirecek.