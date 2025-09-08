Ensar Aytekin, 1972’de Ardahan’da doğdu

Programlardaki analizleri ve güncel değerlendirmeleri ile dikkat çeken Ensar Aytekin hakkında birçok soru soruluyor. Peki, Ensar Aytekin kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir? İşte Aytekin’in biyografisi ve hayatına dair merak edilen detaylar.

BİYOGRAFİSİ VE EĞİTİM DURUMU

Ensar Aytekin, 7 Nisan 1972’de Ardahan’a bağlı Çıldır ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan’da tamamladıktan sonra Kars Ticaret Lisesi’nde lise eğitimini aldı. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde gerçekleştirdi. Genç yaşta Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılan Aytekin, partide birçok farklı görev üstlendi.

• 2001-2002 yılları arasında CHP Edremit İlçe Gençlik Kolu Başkanlığı yaptı.

• 2003-2005 döneminde CHP Edremit İlçe Saymanı olarak görev aldı.

• 2005-2007 yıllarında CHP Edremit İlçe Sekreteri olarak çalıştı.

• 2012-2015 yılları arasında CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

• 2013-2016 döneminde CHP Parti Okulu’nda eğitmenlik yaptı.

Aytekin, 2015 Haziran seçimlerinde CHP Balıkesir 6. sıra milletvekili adayı, Kasım seçimlerinde ise 4. sıradan milletvekili adayı oldu. 2018’den itibaren Parti Okulu Türkiye Koordinatörlüğü ve Parti İçi Eğitim Birimi üyeliğini üstlendi. 27. Dönemde Balıkesir Milletvekili seçilen Aytekin, TBMM İçişleri Komisyonu üyeliği görevini de üstlendi.

MECLİS GÖREVLERİ

28. Dönemde yeniden Balıkesir Milletvekili olarak seçilen Ensar Aytekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliği görevini yürüttü. 38. Olağan Kurultay’da Parti Meclisi üyeliğine seçilen Aytekin, toplantılar sonucunda Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ensar Aytekin, evli ve iki çocuk babasıdır.