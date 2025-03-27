Ensar Kurt: Hedefimiz Daha Fazla Madalya

EUROPA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Finlandiya’da yapılacak Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurt, “2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları öncesi milli takımlarımızın durumunu görmüş olacağız. Çok genç ve iddialı ekibimiz var. Hedefimiz salon atletizm şampiyonalarında bugüne kadar almış olduğumuz madalyaların üstünde bir madalya kazanmak” ifadelerini kullandı. Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek şampiyona öncesinde, milli sporcular Ataköy Atletizm Salonu’nda son hazırlıklarını tamamladı.

PARALIMPİK OYUNLAR ÖNCESİ STRATEJİK HEDEFLER

Kurt, açıklamalarında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2025 faaliyet programına dahil edilen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın hazırlıklarının tamamlandığını vurguladı. Bu uluslararası organizasyonun, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’ndan sonra katılacakları ilk organizasyon olacağını belirten Kurt, “Finlandiya’dan madalyalarla dönmek istiyoruz. Hedefimiz by yüzde madalyaların üzerinde bir başarı elde etmek ve İstiklal Marşı’mızı okutmak” dedi. Ayrıca, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nın ülkemiz için önemli bir başarı sağladığını ifade etti.

YETİŞTİRİLEN SPORCU POTANSİYELİ

Kurt, Anadolu’da keşfettikleri sporcular hakkında da bilgi verdi. “Federasyon olarak bizim en önemli özelliğimiz genç ve dinamik bir takımımız var. Her sporcumuzun birden fazla, rekabet edecek sporcuları var,” diyerek, sporcusunun en büyük yaşının 24 olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, 16-17 yaşındaki yeni sporcuların da Los Angeles’ta ilk yarışı olacağını, 12-13 yaşında keşfettikleri sporcuları ise 2032 için hazırladıklarını ifade etti. Ayrıca, milli takımların her branşta oluşturulduğunu söyledi.

DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR

Kurt, federasyonlarının 15 branşta faaliyet gösterdiğinin altını çizdi ve destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve medyaya teşekkür etti. Avrupa Şampiyonası kafilesinde yer alan sporcular arasında Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin gibi isimler bulunuyor.