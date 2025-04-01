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EOKA’nın Yıl Dönümünde Taşlı Saldırı

KIBRIS RUM GRUBUNDAN TAŞLI SALDIRI

Kıbrıs’taki EOKA terör örgütünün kuruluşunun yıl dönümünde, bir grup Kıbrıslı Rum, Kıbrıs Türklerine yönelik taşlı bir saldırı gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’daki Yiğitler Burcu’nda meydana gelen olayda, 12 kişilik bir Kıbrıslı Rum grubu, Kıbrıs Türklerine taş atarak saldırdı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Parkın batısında bulunan sivillere taş atan ve küfürler eden grup, daha sonra hızlıca bölgeden uzaklaştı. Olay sonrası, güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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