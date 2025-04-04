Eos Fiyatı 0.826 Dolar Seviyesine Geriledi. Rsi 74.96 Gösteriyor. Bollinger Bantları Genişliyor. Ayı Piyasası Hakim. Satış Baskısı Artıyor. Kısa Vadede Düşüş Bekleniyor

EOS FİYATLARINDA SON DURUM

4 Nisan 2025 itibarıyla EOS, ayı piyasasının etkisi altında düşüş eğilimi gösteriyor. Kripto para, 0.826 dolara kadar gerileyerek son 24 saatte yüzde 4.24 değer kaybetti. Ancak genel olarak geçen hafta boğa eğilimiyle hareket etmişti.

TEKNİK GÖSTERGELER AYI TRENDİNİ DOĞRULUYOR

Bir günlük fiyat grafiği, EOS’un ayı yönlü bir trendde olduğunu teyit ediyor. Bollinger bantlarındaki genişleme, piyasadaki oynaklığın arttığını gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 74.96 seviyesine düşerek aşırı alım bölgesinde kalmaya devam ediyor. Bu durum, satış baskısının devam ettiğine işaret ediyor.

KISA VADEDE SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Son dört saatlik verilere göre EOS, 0.826 dolara kadar geriledi. Kırmızı mum çubukları, satışların arttığını gösteriyor. Bollinger bantlarındaki genişleme, belirsizliğin süreceğine dair sinyal veriyor. RSI göstergesi 66.16 seviyesine düşerek aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Ayıların yeniden hakimiyet kurmasıyla birlikte, güçlü bir yükselişin ardından düşüş eğilimi başladı.

ORTA VADEDE KARIŞIK SİNYALLER

Teknik analizler, EOS’un düşüş trendinde olduğunu ve 0.826 dolara kadar gerilediğini doğruluyor. Son 24 saatte yüzde 4.52 değer kaybeden kripto para, kısa vadede düşüş eğilimini sürdürebilir. Ancak son bir ayda daha fazla yükseliş günü gören EOS, son bir yılda yüzde 35 değer kaybetti.

2025’İN İKİNCİ YARISINDA TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Piyasa koşulları değişebilir ve EOS’un toparlanma ihtimali göz ardı edilmemeli. 2025’in ikinci yarısında beklenen bir boğa rallisi, kripto paranın fiyatını yeniden 1 doların üzerine taşıyabilir.