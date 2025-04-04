Eos Fiyatı 0.826 Dolara Geriledi. Rsi 74.96 Seviyesinde. Bollinger Bantları Genişliyor. Ayı Piyasası Hakim. Son 24 Saatte %4.24 Düşüş

EOS FİYATLARINDA SON DURUM: 0.826 DOLARA GERİLEDİ

4 Nisan 2025 itibarıyla EOS, ayı piyasasının (düşüş eğilimi) etkisi altında kalmaya devam ediyor. Kripto para, 0.826 dolara kadar gerileyerek son 24 saat içinde yüzde 4.24 değer kaybetti. Ancak, genel olarak geçtiğimiz hafta piyasa boğa eğiliminde (yükseliş) seyretmişti.

TEKNİK GÖSTERGELER AYI TRENDİNİ DOĞRULUYOR

Günlük fiyat grafiği, EOS’un ayı yönlü bir trend içinde olduğunu gösteriyor. Bollinger bantları, piyasadaki oynaklığı ölçen bir gösterge olarak genişleme eğiliminde. Bu durum, fiyat dalgalanmalarının arttığına işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 74.96 seviyesine düşerek aşırı alım bölgesinde kalmayı sürdürüyor. Bu veri, fiyat düşüşünü destekleyen bir sinyal olarak yorumlanıyor.

KISA VADEDE SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR

Son dört saatlik verilere göre EOS, 0.826 dolara kadar geriledi. Kırmızı mum çubuğu, satış baskısının arttığını gösteriyor. Bollinger bantlarının genişlemesi, piyasadaki belirsizliğin süreceğine dair bir işaret. RSI göstergesi 66.16 seviyesine düşerek aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Bu durum, satışların artabileceğine dair sinyal veriyor.

AYILAR PİYASAYA HAKİM OLDU

Ayılar (düşüş eğilimini savunan yatırımcılar) yeniden piyasada etkisini hissettiriyor. Güçlü bir yükselişin ardından başlayan düşüş eğilimi, teknik analizlerle de doğrulanıyor. EOS’un son 24 saatte yüzde 4.52 değer kaybettiği görülüyor. Kısa vadede düşüş eğiliminin devam etme ihtimali bulunuyor.

UZUN VADELİ PERFORMANS VE BEKLENTİLER

EOS, son bir ayda daha fazla yeşil (yükseliş) gün geçirmiş olsa da, son bir yılda yüzde 35 değer kaybetti. Piyasa koşullarının değişebileceği ve toparlanma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. 2025’in ikinci yarısında beklenen bir boğa rallisi, EOS fiyatını tekrar 1 doların üzerine çıkarabilir.