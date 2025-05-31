EpdK, Botaş Saros LNG Usul Değiştirdi

DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), BOTAŞ Saros Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali (FSRU) Temel Kullanım Usul ve Esasları’nda güncellemeler gerçekleştirdi. BOTAŞ Saros Yüzen LNG Terminali Temel Kullanım Usul ve Esasları’ndaki değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre, terminale yanaşan ve tank basınçları uygun seviyede olan her LNG gemisinden, pompa devreye alma ve devreden çıkarma süreçleri hariç olmak üzere, saatte maksimum 9 bin metreküp LNG boşaltılmasına onay verildi. Kaynama gazının etkin yönetimi için belirlenen asgari gazlaştırma miktarı, boşaltım yapılmadığı zamanlarda saatlik 230 bin standart metreküp olarak tanımlandı. Boşaltım sürecinde bu miktar, hizmet alan gemiye yapılan gönderim ve boşaltımı yapılacak toplam kargo miktarına göre değişiklik gösterecek.

HİZMET DIŞI KALMA DURUMU AÇIKLANACAK

Yeni düzenlemeye göre, terminaldeki FSRU gemisinin Bakanlık onayı ve Kurul Kararı ile sahadan ayrılması durumları “Hizmet Dışı Bulunma Hali” olarak değerlendirilecek. BOTAŞ Saros Yüzen LNG, terminalin planlı hizmet dışı kalacağı dönemleri her gaz yılı öncesinde 15 Temmuz itibarıyla kamuoyuna duyuracak. BOTAŞ, uzun ve kısa dönem kapasite rezervasyon bilgilerini de göz önünde bulundurarak, ilgili aydan 45 gün önce, atıl kapasiteleri ilan etme hakkını saklı tutacak. Hizmet dışı kalınan süre boyunca BOTAŞ Saros Yüzen LNG, yükümlülüklerini belirli süreyle yerine getiremeyecek ve bu süreler kapalı pencere periyotları şeklinde kapasite rezervasyon takvimlerinde ilan edilecek. Ayrıca, plan dışı gelişen hizmet dışı durumlar “Takvimlendirilmemiş Hizmet Dışı Bulunma Hali” olarak adlandırılacak.

REZERVASYON YENİLİKLERİ VE GÜVENLİK

Uzun dönemli kapasite başvuruları çerçevesinde, her gaz yılı öncesinde, takvimlendirilmemiş hizmet dışı kalışlar hariç, rezerve edilemeyecek kapalı pencere tarihleri en geç 15 Temmuz’a kadar internet sitesi üzerinden duyurulacak. Atıl kapasite rezervasyonları sonrasında kalan kapasite, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda ilan edilecek. Terminalin güvenli, verimli ve sürdürülebilir işletmesini sağlamak amacıyla mücbir sebep, acil durum veya bakım programı gibi durumlarda, kargo boşaltım sayısı ve pencere programı yetkili kişi tarafından azaltılabilecek ya da artırılabilecek. Bu tür değişikliklerin en kısa sürede hizmet alanlara bildirilmesi esası benimsenecek. LNG’nin ortalama saatte 9 bin metreküp hızla boşaltılmasını sağlayacak altyapı ve teknik ekipmanlar, BOTAŞ Saros Yüzen LNG tarafından temin edilecek. Takvimlendirilmemiş hizmet dışı kalışlar dahil, bu durumlarda hizmet alanların envanterine dair çekiş programı ek protokoller ile belirlenecek. Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar, ilgili hükümler çerçevesinde çözüme kavuşturulacak.