EPDK’dan akaryakıt zammı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, akaryakıt zammı ile ilgili çıkan haberlere yanıt verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını bildirdi.

EPDK’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bugün bazı basın – yayın organlarında “benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG’ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı” yönünde haberler çıkmıştır. Gerek bu haber gerekse son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar ile ilgili bir basın açıklaması ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle söz konusu haber doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir.

Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir.

Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da Kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır.