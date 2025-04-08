EPIC, Yüzde 1 Arttı, 1,35 Dolar. BERA, Yüzde 9 Değer Kaybetti, 2,82 Dolar. PI, 41 Günlük Düşüş Trendinde

EPIC’DE DAHA FAZLA SATIŞ BASKISI VAR

Bugün EPIC, dikkat çeken altcoin’lerden biri haline geldi. Fiyatı, genel piyasa hareketlerine uyumlu olarak yüzde 1 artarak 1,35 dolar seviyesine yükseldi. Ancak teknik göstergeler, hala satış baskısının güçlü olduğunu gösteriyor. Balance of Power (BoP) verisi eksi 0,32 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, piyasadaki satıcıların alıcılardan baskın olduğunu ve düşüş ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ediyor. Eğer satış baskısı devam ederse, EPIC’in fiyatı 1,29 dolar seviyesine gerileyebilir. Öte yandan, eğer yükseliş momentumu sürerse, fiyat 1,46 dolar seviyesine yükselebilir.

BERA’DA DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

BUGÜN BERA, ilgi gören fakat değer kaybeden bir altcoin olarak gündemde. Piyasadaki genel toparlanmaya rağmen yüzde 9 oranında değer kaybı yaşadı. Buna karşın, işlem hacmi son 24 saatte yüzde 11 artış göstererek 241,34 milyon dolar seviyesine ulaştı. Fiyatın düşmesine rağmen işlem hacminin artması, satış baskısının güçlendiğini ve düşüşün devam edebileceğini gösteriyor. Eğer bu durum devam ederse, BERA fiyatı 2,82 dolar seviyesine kadar inebilir. Ancak alıcılar kontrolü yeniden ele alırsa, fiyat 5,37 dolara kadar yükselebilir.

PI’DA DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Bugün PI, yüzde 1’lik bir artışla 0,57 dolara çıktı. Ancak bu küçük toparlanmaya rağmen, coin son 41 gündür süren düşüş trendinden çıkabilmiş değil. Bu süre zarfında toplam değer kaybı yüzde 81’e ulaştı. RSI (Göreceli Güç Endeksi) şu anda 36,55 seviyesinde ve düşüş yönlü ilerliyor. Bu durum, talebin zayıfladığını ve satış baskısının sürdüğünü gösteriyor. RSI değeri 30’un altına düştüğünde varlık aşırı satım bölgesine girmiş olur ve toparlanma ihtimali artar. Ancak PI henüz bu seviyelere ulaşmadı. Satış baskısı devam ederse, fiyat 0,40 dolar seviyesine kadar düşebilir. Yine de piyasa algısı olumlu hale gelirse, PI fiyatı 0,61 dolar direncini aşarak 0,86 dolar seviyelerine yükselebilir.