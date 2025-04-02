Epilepsi Hastası Ömer’in Şüpheli Ölümü

EPİLEPSİ HASTASI ÖMER BİLKAN ŞAHİN NÖBET GEÇİRDİ

İlçeye bağlı Yüksek Mahalle’de ailesiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Ömer Bilkan Şahin, sabah 02.00 sıralarında nöbet geçirdi. Ailesinin yaptığı ihbarla birlikte olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Şahin’e ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Şahin kurtarılamadı. Hastanede yapılan ön incelemede, Şahin’in uzun süre ilaçlarını kullanmadığı tespit edildi.

ŞAHİN’İN TEDAVİSİNDE SORUNLAR YAŞANDI

Yakınları, üvey baba Şükrü Ü.’nün, Şahin’in tedavisinde kullanılan ilaçları bilinçli bir şekilde veremediğini, ayrıca sık sık şiddet uyguladığını öne sürdü. Bu iddiaların ardından polis, Şahin ile aynı evde yaşayan üvey baba Şükrü Ü.’yü gözaltına aldı.

CENAZE TÖRENİ VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Otopsinin ardından, yakınları tarafından alınan Şahin’in cenazesi, mahalle sakinleri ve komşularının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Türbe Mezarlığı’na defnedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.