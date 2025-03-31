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Epilepsi Krizi Geçiren Sürücü Kazaya Neden Oldu

DİREKSİYON BAŞINDA KRİZ GEÇİREN SÜRÜCÜNÜN KAZASI

Bursa’da direksiyon başında epilepsi krizi geçiren bir sürücü, kontrolündeki aracıyla yola çıktıktan sonra birçok yere çarparak durabildi. Kaza, akşam saatlerinde Mudanya ilçesinde gerçekleşti. Sürücünün geçirdiği epilepsi krizi nedeniyle, aracın kontrolden çıkmasıyla beraber önce bir balıkçı tezgahına, ardından bir otomobile çarptığı, sonrasında ise yol kenarındaki bir tabelayı devirdikten sonra bir eczaneye çarptığı bildiriliyor.

PANİK DOLU ANLAR YAŞANDI

Çevredeki vatandaşlar, metri ilerleyen aracı fark ettiklerinde panik dolu anlar yaşadı ve durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hasta hastaneye sevk edildi. Olayın ardından polis, kazayla ilgili gerekli çalışmaları başlattı.

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