Epilepsi Nöbeti Geçirdi, Bariyerlere Çarptı

DİREKSİYONDA NÖBET GEÇİRDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren bir sürücü, otomobiliyle bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kazada sürücü yaralanma yaşadı. Kaza, İnegöl ilçesinin Mesudiye Mahallesi’nde, İnegöl Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ BARIYERLERE ÇARPARKEN

Alınan bilgilere göre, 16 BOZ 866 plakalı aracıyla seyir eden 29 yaşındaki Fatih Ç., aniden epilepsi nöbeti geçirmeye başladı. Bu durum sonucunda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, beton bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kazayı öğrenen taraflar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında İnegöl Devlet Hastanesi’ne yetiştirildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.