Epilepsi Nöbeti Geçiren Sürücü Kaza Yaptı

KAZA ANINDA BEYİN HASTALIĞI NÖBETİ
Bursa’nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında yaşanan bir kazada sürücü epilepsi nöbeti geçirdi. Kazada sürücü yaralandı. Olay, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde bulunan İnegöl Caddesi’nde gerçekleşti.
SÜRÜCÜ KONTROLDEN ÇIKTI
Edinilen bilgilere göre, 16 BOZ 866 plakalı otomobiliyle seyir eden Fatih Ç. (29), ansızın epilepsi nöbeti geçirmeye başladı. Kontrolden çıkan otomobil, beton bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonucunda sürücü hafif yaralanmalar yaşadı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.