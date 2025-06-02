Haberler

Epilepsi Nöbeti Sonucu Düşüp Yaralandı

EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİREN ADAM KAFASINDAN YARALANDI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 53 yaşındaki bir adam, yürüyüş yaptığı esnada geçirdiği epilepsi nöbetinin ardından kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Olay, TEM Otoyolu Tüpraş Kavşağı’nın civarında meydana geldi.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Osman Kayaoğlu, yürürken aniden epilepsi nöbeti geçirdi ve asfalt zemine kafa üstü düştü. Çevredekiler, durumu hızla fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıktan sonra ağır yaralı Kayaoğlu’na ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı. Kayaoğlu’nun sağlığının ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çocuklar Otomobilden Korkup Düştü

Düzce'de yaya geçidinde yol alırken otomobil gören iki çocuk panikleyip kaldırıma atlamaya çalıştı ve düştü. Yaralı çocuklar hastaneye sevkedildi, soruşturma açıldı.
Haberler

Cenaze Midibüsü Devrildi, 2 Ölü

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde cenaze töreninden dönen midibüs devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerinde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.