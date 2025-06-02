Epilepsi Nöbeti Sonucu Düşüp Yaralandı

EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİREN ADAM KAFASINDAN YARALANDI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 53 yaşındaki bir adam, yürüyüş yaptığı esnada geçirdiği epilepsi nöbetinin ardından kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Olay, TEM Otoyolu Tüpraş Kavşağı’nın civarında meydana geldi.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Osman Kayaoğlu, yürürken aniden epilepsi nöbeti geçirdi ve asfalt zemine kafa üstü düştü. Çevredekiler, durumu hızla fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıktan sonra ağır yaralı Kayaoğlu’na ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı. Kayaoğlu’nun sağlığının ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.