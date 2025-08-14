Epözdemir’in Avukatlık Soruşturması Devam Ediyor

SAVCILIĞA VERİLEN İFADELERDE DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Hakkında mali suçlardan tutuklama ve terör suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilen avukat Rezan Epözdemir’in durumu ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Epözdemir’e yönelik mali ve terör suçlarıyla ilgili iki ayrı soruşturma sürüyor. Savcılığa verdiği ifadenin ardından “rüşvete aracılık etmek” ve “rüşvet almak” suçlarından tutuklama talep edildi. Ayrıca “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “silahlı terör örgütüne yardım etme” iddialarıyla da nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Soruşturmanın, bazı yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilerle yemek fotoğrafının ardından başlatıldığı belirtildi.

YEMEK FOTOĞRAFININ DETAYLARI ARAŞTIRILDI

Epözdemir’in ferdi ifadesi ve terör soruşturmasıyla ilgili detaylar da sevk yazısında kendine yer buldu. 2024 yılı sonlarında ulusal basına yansıyan bir fotoğrafta Epözdemir ile bazı yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilerin bir yemekte buluştuğu değerlendirildi. Yazıdaki ifadeye göre, “Söz konusu yemekte yer alan yabancı uyruklu şahıslardan Michael Rubın’ın Amerika’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine faaliyet yürüttüğü, ayrıca Amerikan Dış İstihbarat Servisi ile bağlantılı olduğu ve çalışmalarının bu servis tarafından yönlendirildiği anlaşılmıştır.” denildi. Böylelikle, yeni durumun hayatın olağan akışına uygun olamayacağı ifade edildi.

Epözdemir savcılığa verdiği ifadede, FETÖ bağlantısı olup olmadığına ilişkin sorulan bir soruya, “Kesinlikle bir bağlantım yok” yanıtını verdi. “Ben yerli ve milli bir insanım. Herhangi bir yabancı istihbarat servisi ile bağlantım olamaz” diye belirtti. Yemek esnasında kimlerle bulunduğu sorulduğunda ise, daha önce araştırma yapıldığını ve soruşturmanın gereksiz olduğunu söyledi. “Neden çağrıldığımı anlayamadım. Ben orada kimlerin olduğunu bilmiyordum” dedi.

GÖRÜŞME İDDİALARI VE KAYITLI SİSTEMDEKİ DURUMU

Epözdemir ifadesinde, “Bana sormuş olduğunuz yabancı şahıslarla herhangi bir iletişim kurmadım. O dönem İngilizce öğretmeniydim. Orada sadece selamlaştım. Yaklaşık yarım saat oturduktan sonra kalktık. O hafta boyunca çok sayıda kişiyle görüşüldü, ancak sadece bu hususun bana sorulması dikkat çekiyor” şeklinde konuştu. Üzerine atılı suçlamaları da kesinlikle kabul etmediğini belirterek, “Hakkımda herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakılmayı talep ediyorum. Aksi halde mesleki faaliyetlerimi sürdüremeyeceğim” dedi.

TALEPLERİ VE GEREKÇELERİ

Epözdemir, üzerine atılı suçlarla ilgili kuvvetli bir şüphe olmadığını ifade ederek, “Sabit ikametgah sahibiyim, 3 çocuk babasıyım. İstanbul’da görüşeceği kişiler arasında benim adım yoktur” diye belirtti. “Daha fazla mağdur olmamak için hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum” diyerek ifadesini tamamladı.