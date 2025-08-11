Epözdemir’in Gözaltı Süresi Uzatıldı

HUKUKİ DURUMUN GÜNDEMİ

Rüşvet, siyasi-askeri casusluk ve FETÖ’ye yardım suçlamalarıyla gözaltına alınan Rezan Epözdemir’in durumu, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Özellikle “Rezan Epözdemir serbest bırakıldı mı?” sorusu, vatandaşlar tarafından yanıtı merak edilen bir konu haline geldi. Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla bir gün uzatıldı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Yürütülen soruşturmalar kapsamında, “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal-askeri casusluk” suçlamaları üzerinde duruluyor. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda, Epözdemir’in evinde ve iş yerinde deliller ele geçirildi. Bu aramalar sonucunda, yüksek meblağlı iki bono bulunduğu bildirildi. İddialar, 2021 yılında bir tahliye işlemi karşılığında toplamda 150 bin dolar rüşvet alındığı yönünde. Bu rüşvetin, 75 bin dolarının tahliye öncesinde, kalanının ise sonrasında teslim edildiği ifade ediliyor. Soruşturma dosyasında bulunan HTS kayıtları ve WhatsApp mesajlarının, rüşvet iddialarını desteklediği belirtiliyor. Ayrıca rüşvet parası karşılığında düzenlendiği iddia edilen bonolarla ilgili incelemeler devam ediyor. Savcılık, yürütülen soruşturmaların gizlilik kararı kapsamında olduğunu ve tüm delillerin detaylı bir şekilde inceleneceğini duyurdu.

EPÖZDEMİR’İN EĞİTİM HAYATI VE KARIYERİ

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına İstanbul’da ilk adımı atan Epözdemir, ilköğretimini Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu ve Dr. Refik Saydam İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise eğitimini ise Osman Ülkümen Lisesi’nde aldı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ikincilikle mezun olan Epözdemir, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda, doktorasını ise Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” konulu teziyle tamamlayarak Hukuk Doktoru unvanını aldı. 2007 yılında İstanbul Beşiktaş’ta kurduğu Analiz Hukuk Bürosu ile profesyonel kariyerine başlayan Epözdemir, kamuoyunun yakın takibinde olan birçok davada mağdur ailelerin avukatlığını üstlendi.