Epözdemir: “İngiltere’ye giderken yakalandım” yalan

GÖZALTI HAKKINDA AÇIKLAMA

Gözaltına alınan Epözdemir, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Mesajında “İngiltere’ye gitmek üzereyken gözaltına alındığı” yönünde bazı haberlerin yer aldığını ve bunların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Epözdemir, açıklamasında olayın detaylarını aktardı.

SEYAHAT PLANI AÇIKLANDI

Epözdemir, “Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Dün gece eşim ve çocuklarımla Bodrum’dan İstanbul’a geldik. Geçen yıl olduğu gibi oğlumun dil okulu için bugün öğleden sonra gidiş, cuma dönüş olmak üzere uçak biletlerim hazırdı. Bir haftalığına büyük oğlumun dil okulu için İngiltere’ye gidip dönecektik.” şeklinde bilgi verdi. Sabah saat 05.50 sularında evde gözaltına alındığını belirten Epözdemir, iddialara karşı çıkış yaptı.

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIMLARA DİKKAT

Epözdemir, “Hal böyleyken, ‘İngiltere’ye giderken yakalandı’ şeklindeki kötü niyetli ve manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz.” ifadelerini kullanarak yaşananları net bir dille açıkladı. Mesajıyla birlikte gidiş-dönüş uçak biletleri ve oğlunun dil okulu evraklarını da paylaştı.