Epson’dan Yeni Endüstriyel Renkli Etiket Yazıcısı

YENİ ETİKET YAZICISI DUYURULDU

Epson, özel olarak tasarlanan yeni ColorWorks C8000e endüstriyel renkli mürekkep püskürtmeli etiket yazıcısını tanıttı. Bu ürün, kurumların renkli etiket baskı süreçlerini optimize ederken, geleneksel analog etiket üretiminden kaynaklanan maliyetleri ve atıkları önemli ölçüde azaltıyor. Yüksek hızda etkileyici kalitede etiketler üreten ColorWorks C8000e, gıda, içecek, kimyasallar ve sağlık hizmetleri gibi birçok sektördeki işletmelerin yüksek hacimli etiket ihtiyaçlarını karşılıyor. Tasarımı sayesinde atık üretiminin ve ön baskı maliyetlerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.

PERFORMANS VE TEKNOLOJİ

Epson’ın PrecisionCore teknolojisi ile donatılan ColorWorks C8000e, 1200 x 600 dpi görüntü çözünürlüğü sunarak barkodların ve küçük yazı tiplerinin doğru bir şekilde basılmasını sağlıyor. C8000e, 300 mm/sn baskı hızıyla çalışma sürelerini kısaltırken, Epson’un Nozzle Verification Technology (NVT) kullanarak yanlış baskıları önlüyor. Mat, parlak, film ve sentetik gibi çeşitli zeminleri destekleyen cihaz, 1 ile 4 inç arasında değişen etiket genişliklerini yazdırabiliyor.

ÇEVRE VE VERİMLİLİK

Epson ColorWorks C8000e, optimum verimlilik ve minimum çevresel etki sağlamak amacıyla tasarlandı. Yüksek kapasiteli mürekkep deposu sayesinde, geleneksel kartuşlarla karşılaştırıldığında yüzde 75 daha az plastik kullanarak çevre dostu bir çözüm sunuyor. Ayrıca, USB 3.0, yüksek hızlı Ethernet, isteğe bağlı Wi-Fi ve I/O portu gibi gelişmiş bağlantı seçenekleri ile mevcut yazılım sistemleriyle entegre olabiliyor. ERP doğrudan baskı için ABAP sürücülerini kullanarak SAP altyapısına da entegre olabiliyor.

KULLANICI DOSTU TASARIM

C8000e, dar alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, C7500’e göre çok daha az yer kaplıyor. Kağıt yükleme, mürekkep doldurma ve baskı işlemlerinin basitleştirildiği kullanıcı dostu bir tasarıma sahip. Epson Avrupa ColorWorks Ürün Müdürü Anton Belousov, “ColorWorks C8000e, hızla büyüyen endüstriyel etiket pazarının ihtiyaçlarına yanıt vermek için tasarlandı. Ürün, yüksek hızlı ve yüksek kaliteli renkli etiketler sunuyor. Ayrıca, sürekli artan talebin temelinde atık sorununa duyarlılık ve analog cihazlara karşı sunduğu üstün özellikler yatıyor. Kullanıcılarımıza bu yeni ürünle en iyi teknolojiyi sunmaktan gurur duyuyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.