Epson, Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çalışıyor

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE İNANAN MARKA

Sürdürülebilirliğin gelecekteki nesillere hayatı zenginleştireceğine inanan marka, gerçek zenginliğin toplum için değer yaratmak olduğuna vurgu yapıyor. Şuanda, “Gerçek zenginlik nedir?” sorusunu yeniden ele almamız gereken bir dönemdeyiz. Endüstriler geliştikçe toplum finansal olarak büyüdü. Teknolojik ilerlemeler, yeni sanayilerin ortaya çıkmasını sağladı ve ulaşım ile ticaretin gelişimi yaşam standardını artırdı. Bununla birlikte, kitlesel tüketim kaynak israfına yol açtı ve hem üretim hem de taşımacılıkta artan fosil yakıt bazlı enerji kullanımını artırdı. Bu süreç; ormanların hızla yok olmasına, kuraklık ve sellerin artmasına, iklim değişikliğinin hızlanmasına ve doğal kaynakların tükenmesine neden oldu.

EŞİTSİZLİKLERİN ARTAN GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Günümüzde, dünyanın dört bir yanında kaybolan kaynakların yanı sıra eğitim ve bilgilere erişimde artan eşitsizlikler dikkat çekiyor. Bu eşitsizlikler, tehlikeli çalışma koşulları ve vasıfsız iş gücü gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Hem çevre hem de toplum için çözümler geliştirmek amacıyla Epson, topluma daha fazla katkıda bulunma çabalarını sürdürüyor. Çevre ile gelişen endüstrinin birlikte var olabileceği bir dünyanın mümkün olduğuna inanan marka, sosyal eşitsizliklerin azaltılması ve insanların yaşam kalitesinin artırılması için çalışma şartlarının ve eğitim imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğini savunuyor.

DÜŞÜK TÜKETİM, YÜKSEK ETKİ

Epson, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına devam ediyor. Markanın yüksek kapasiteli mürekkep tanklı yazıcıları, kartuş kullanımını ortadan kaldırarak çevresel etkiyi minimuma indiriyor ve mürekkep doldurma sıklığını azaltıyor. Bu özellik, baskı sırasında kullanılan kaynak tüketimini en aza indirirken, küresel ısınmaya karşı karbondioksit etkisini azaltıyor. Epson’un mürekkep püskürtmeli yazıcıları, ısı kullanmadan mürekkep püskürterek baskı esnasındaki enerji tüketimini düşürüyor.

Epson’un mürekkep püskürtme teknolojisi, evden endüstriyel kullanıma kadar baskı alanında geniş bir yelpazede kullanılıyor. Isı kullanılmaması, yazıcıların kağıt dışında, tekstil, duvar kâğıdı, metal ve üç boyutlu nesneler gibi birçok malzemeye baskı yapabilmesine olanak tanıyor. Epson’un geliştirdiği projektörler, sadece evde film izlemek için değil, aynı zamanda büyük ölçekli projeksiyon haritalama ve dijital sanat enstalasyonları gibi geniş görsel deneyimler sunuyor.

Epson, poster ve reklam panoları üretimi için geliştirdiği büyük formatlı yazıcıları ile kurumlara esnek çözümler sunuyor. Markanın ambalaj ve etiket basımı için geliştirdiği dijital etiket yazıcıları ile desenli kumaş basabilen dijital tekstil yazıcıları, kurumların ürünleri kendi imkanlarıyla basmalarını sağlıyor. Böylece, başka bir lokasyonda üretilmeyen ürünler kargolama ve paketlemeye ihtiyaç duymuyor. Kurumların dinamik taleplerine uygun çözümler sunarak atık kaybını azaltıyor.

2050 HEDEFİ: KARBON NEGATİF OLMAK

Epson, çevreye katkıda bulunan teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyor. Marka, yalnızca ihtiyaca göre üretim yapmayı hedefleyen bir ekosistem vizyonunu benimseyerek 2050 yılına kadar karbon negatif olmayı amaçlıyor. Bu hedefe yönelik çalışmaların ilk adımları arasında, 2021’de Japonya’daki tüm grup tesislerinin, 2023 sonuna kadar da dünya çapındaki grup tesislerinin yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişi yer alıyor. Epson, çevresel etkiyi minimize etmek amacıyla sürekli yeni projeler geliştirmeye devam ediyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KARBON EMİSYONLARI

Epson, 2030’a kadar tedarik zincirindeki sera gazı emisyonlarını 2017 mali yılına göre yüzde 55 oranında azaltmayı taahhüt ediyor ve bu hedef doğrultusunda 100 milyar yen yatırım yapmayı hedefliyor. Bu taahhüt, üretimdeki yenilikçiliği teşvik ediyor. Firma, üretim tesislerinde ekipmanlarını geliştirip düşük karbonlu yakıtlara geçiş yaparak yenilenebilir elektriği benimseyip, fosil yakıt kullanan teknolojileri elektrik ile çalışanlarla değiştirmek üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONEL HEDEFLER

Epson, sadece karbon nötr değil, aynı zamanda karbon negatif bir operasyon için; üretim, ham madde işleme ve diğer iş faaliyetlerinde enerji miktarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Yakın gelecekte tamamen yenilenebilir elektriğe geçmeyi amaçlayan marka, sera gazı emisyonlarını önlemek için iş ortaklarıyla iş birliği yapmayı planlıyor. Ayrıca, karbondioksit emisyonlarını telafi etmek için “karbondioksit yakalama” teknolojilerini kurma çalışmalarına da hız veriyor. Epson, toplam kaynak tüketimini azaltmayı, atıklarını ortadan kaldırmayı ve yüzde 100 sürdürülebilir bir kaynak oranına ulaşarak yeraltı kaynaklarından arınmış bir operasyon gerçekleştirmeyi hedefliyor.