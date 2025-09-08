Epstein Davasında Yeni İddia: ABD Adalet Bakanlığı İsimleri Gizli İstedi

MAHKEME BELGELERİNE GÖRE YARGILAMA GÜVENCESİ

NBC News’ün mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre, Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’ın 2008’deki savcı-sanık uzlaşması çerçevesinde Florida’daki federal savcılardan yargılanmayacaklarına dair güvence aldığı iddia edilen iki kişinin “suçlanmamış üçüncü taraflar” olduğunu savunuyor. Bakanlık, Manhattan’daki davaya bakan federal yargıç Richard Berman’a ilettiği dilekçede, Epstein ile bağlantılı bu kişilerin kimliklerinin kamuya açıklanmasına itiraz etti.

EPISTAN’IN ÖDEMELERİ VE TANIK ETKİSİ

Mahkeme kayıtlarında, Epstein’ın 30 Kasım ve 3 Aralık 2018’de bu kişilere 100 bin ile 250 bin dolar arasında havale yaptığına dair bilgiler yer alıyor. Bu kişilerin iddianamede adı geçen çalışanlardan biri olduğu belirtildi. Epstein’ın bu ödemelerinin “tanıkları etkileme girişimi” olarak değerlendirildiği ve kendisine karşı ifade verebilecek kişileri engellemeyi amaçladığı iddia ediliyor. NBC News, Epstein’ın vefatı, davanın sonuçlanması ve savcıların başka kişilere dava açılmayacağını belirtmesini gerekçe göstererek Berman’dan gizli tutulan bu isimlerin açıklanmasını talep etti.

JEFFREY EPSTEIN VE ÜNLÜLER

En küçüğü 14 yaşında olan onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein’ın dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve diğer ünlü isimlerin adları geçiyor. Ayrıca, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile birlikte “Epstein dosyaları” ismiyle anılan belgeler üzerinde inceleme yapıyor.

EPSTEIN İDDİALARI VE GÖRÜŞMELER

Bu inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi”ne dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı açıklandı. Aralarında hükümet yetkilileri ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin Epstein’ın suçlarına ortak olduğu iddiaları gündeme geldi. İddialara göre, Epstein’ın, kendi hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldı. Gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın “İsrail için çalıştığını” ve Washington’daki herkesin bu durumu bildiğini ifade etti. Öte yandan Wall Street Journal, Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’ın 50’nci doğum günü vesilesiyle ona yönelik yazılmasını istediği mektuplardan birinin Donald Trump’a ait olduğunu öne sürdü. Adalet Bakanlığı, Epstein’ın suçlarına dahil olan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasındaki görüşme kayıtlarını da paylaştı. Kayıtlara göre, Maxwell, Epstein’ın bir “müşteri listesi” olmadığını iddia etti.