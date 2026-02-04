Epstein İle İlgili Soruşturma Türkiye’de Başlatıldı

ABD’Lİ MİLYARDER EPSTEİN’LE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

ABD’li sapkın milyarder Jeffrey Epstein’in skandallarıyla alakalı her geçen gün yeni belgeler gün yüzüne çıkıyor. Dünya gündemini meşgul eden bu rezil olayla ilgili Türkiye’den de çocukların Epstein’ın adasına götürüldüğü iddiaları ortaya atıldı.

SORUŞTURMA HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan belgeler doğrultusunda çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein’le ilgili Türkiye bağlantılarını araştırmaya başladı. Soruşturma kapsamında, istismar adasına götürüldüğü belirtilen Türk çocuklarının kimlik tespitinin yapılması ve şüpheliler hakkında yasal işlemler gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

BELGELERİN DERİN ANALİZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Epstein’in uluslararası çocuk kaçırma ve cinsel istismar suçları çerçevesinde yürütülen davasına dair paylaşılan orijinal kaynakları derinlemesine incelemeye odaklanmış durumda. Belgelerde adı geçen ve Türkiye’de mağdur olduğu iddia edilen çocuklara yönelik fiillerin tespit edilmesi için dijital materyaller adli kopya olarak dosyaya ekleniyor. Soruşturma, özellikle çocukların ‘İngilizce bilmedikleri’ notuyla kaydedildiği çarpıcı ifadeler sonrası, Türk vatandaşı olabileceği değerlendirilen çocukların durumunu belirlemeyi hedefliyor. Başsavcılık, olası deliller doğrultusunda sorumlular hakkında kamu davası açılmasına yönelik süreci titizlikle yönetiyor.

EPSTEİN’İN KORKUNÇ DOSYASI

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olan birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyor. 10 Ağustos 2019’da, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein’ın dava dosyalarındaki belgelerde, Prens Andrew, ABD eski başkanları Donald Trump ve Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gibi ünlü isimlerin adı geçmekte. FBI, yaptığı incelemeler sonucunda bu ünlü isimlerden oluşan müşteri listesinin tutulmuş olduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşamadığını ve Epstein’ın intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.