Epstein’ın Çocuklarla İlgili Videoları Var

ABD ADALET BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, hapishanede yaşamını yitiren milyarder Jeffrey Epstein hakkında önemli iddialarda bulundu. Epstein, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Bondi, Epstein’a ait “çocuklarla ya da çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var ve yüzlerce mağdur söz konusu.” ifadesini kullanarak konunun ciddiyetini vurguladı.

EBEDİ İZLER BIRAKAN DAVAYA DAİR GÜNCEL GELİŞMELER

Bondi, Epstein davasıyla ilgili açıklamalarında, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) tüm kayıtları ve belgeleri titizlikle incelediğini belirtti. Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde ölü bulunmuştu. Yetkililer, ölüm nedeninin intihar olduğunu açıkladı ancak Epstein’ın ailesi bu durumu kabul etmeyerek şüphelerini dile getirmişti.

GHISLAINE MAXWELL VE DAVANIN DETAYLARI

Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonuna yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Ocak ayından itibaren yayımlanmaya başlayan Epstein davası dosyaları, konunun yeniden gündeme gelmesini sağladı. Yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayımlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin bağlantılarını açığa çıkardı.

Açıklanan belgeler arasında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve diğer ünlü isimlerin adı yer aldı. Ancak, bu isimlere yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Bu durum, davanın karmaşık yapısını ve Epstein’ın çevresindeki etkisini gözler önüne seriyor.