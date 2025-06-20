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Erakçi, Müzakere Olmaz, Saldırı Devam Ediyor

İRANLI BAKANDAN ABD İLE MÜZAKERE DEĞERLENDİRMESİ

İran devlet televizyonuna mülakat veren Erakçi, Cenevre’de gerçekleştirilecek görüşme öncesi Tahran’da önemli açıklamalarda bulundu. Erakçi, “Biz, ABD’yi İran’a yönelik saldırıda İsrail’in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken, ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

CENEVRE GÖRÜŞMELERİNİN GÜNDEMİ NÜKLEER PROGRAM

Erakçi, ABD ile hiçbir iletişim ve görüşme gerçekleştirmediklerini vurgulayarak, Washington yönetiminin müzakere talebinde bulunduğunu fakat İran’ın bunu kabul etmediğini belirtti. Cenevre’de yapılacak toplantıya dair bilgi veren Erakçi, “3 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi, benimle bir görüşme talebinde bulundu. Cenevre müzakerelerimizin konusu nükleer programdır. Avrupa ülkeleriyle diyalog konusunda hiçbir engelimiz olmadı” şeklinde konuştu.

FÜZE KONUSU VE SAVAŞIN SONLANDIRILMASI

Füze konusuyla ilgili kimseyle görüşme yapmadıklarının altını çizen Erakçi, “Savaşın sona erdirilmesi talebi şimdi başlamış olup, bundan sonra daha da artacaktır” dedi. Tahran yönetimi, daha önce İsrail saldırıları durmadıkça müzakerelerde bulunmayacaklarını ifade etmişti.

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