Eratün İftar Programı İstanbul’da Düzenlendi

ERATÜN İFTAR PROGRAMI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunları ve mensupları Derneği (ERATÜN) tarafından düzenlenen geleneksel “Eratün İftar Programı”, İstanbul’daki Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı’nda gerçekleştirildi. Bu yıl 39.su düzenlenen iftar programı, Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunları ve mensuplarını bir araya getirerek, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NİN KÜLTÜREL TEMELLERİ

ERATÜN Başkanı Akif Alataş, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadim şehir Erzurum’un önemli değerlerinden birisi olan Atatürk Üniversitesi mezunu olmanın gururunu hissettiklerini belirtti. Alataş, “Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından birisi olan Atatürk Üniversitesi’nin mezun sayısı 500 bin civarındadır ve halen eğitim gören öğrenci sayısı ile en büyük üniversite konumundadır” dedi. Mezunlarının birçok sektörde başarılı çalışmalara imza attığını dile getiren Alataş, ERATÜN’ün büyük ailesinin fertleri ile birlikte hareket etme hedeflerinin devam edeceğini ifade etti.

KÜLTÜR TURİZMİ BAŞKENTİ OLARAK ERZURUM

Son olarak, Akif Alataş, kadim şehir Erzurum’un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından “Kültür Turizmi Başkenti” olarak seçildiğini duyurdu. 2025 yılı içerisinde ekonomi, turizm, spor gibi birçok etkinliğin düzenleneceğini aktaran Alataş, “Eratün Ailesi” olarak bu etkinliklere katılım sağlayacaklarını belirtti.