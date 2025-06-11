Eray Karadeniz, Siyasette Aktif

ERAY KARADENİZ KİMDİR?

Genç yaşlarından itibaren siyaset ve kamu yönetimi alanında aktif görevler üstlenen Eray Karadeniz, hem hukuk hem de işletme eğitimi almış bir siyasetçi. 1986 yılında İstanbul’da doğan Karadeniz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Siyasi kariyerine gençlik kollarında başlayan Eray Karadeniz, 2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanlığı ve İBB Gençlik Meclisi Üyeliği görevlerinde yer aldı.

2009-2018 döneminde AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Karadeniz, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz’un siyasi danışmanlığını yapmış. Son olarak 2023 seçimlerinde Gaziosmanpaşa Seçim Koordinasyon Merkezi Program Sorumlusu olarak görev aldı. Avrupa Birliği destekli gençlik projelerinde etkin rol oynayan Karadeniz, “Sesimi Duyan Var mı?” (2012) ve “Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal” (2013-2014) projelerinde yasal temsilci ve grup lideri olarak görev aldı.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ

İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla bazı belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe bu durumdan etkilenen isimler oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Ak Parti’nin başkan vekili adayı Eray Karadeniz ile CHP’nin adayı Murat Topaloğlu arasında başlayan yarışta, 3 tur süren seçimde Karadeniz başkan vekilliği görevine seçildi. Son turda Eray Karadeniz 21 oy alırken, Murat Topaloğlu 16 oy aldı. Bu sonuçla CHP yönetimindeki Gaziosmanpaşa Belediyesi, AK Parti yönetimine geçmiş oldu.