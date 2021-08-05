Milli karatecimiz Eray Şamdan olimpiyat ikincisi oldu.

Tokyo’dan bir güzel haber daha geldi. Milli karatecimiz Eray Şamdan erkekler kumite 67 kiloda gümüş madalya kazandı.

Karate erkekler kumite 67 kg’da ülkemizi temsil eden Eray Şamdan, yarı final maçında karşılaştığı Ürdünlü rakibi Abdel Rahman Almasatfa’yı 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti.

Eray, A Grubu ilk karşılaşmasında Azerbaycan’dan Firdovsi Farzaliyev’i 7-1 mağlup etmişti.

ikinci mücadelesinde Kazakistan’dan Darkhan Assadilov’a 6-2 mağlup olan Eray, üçüncü maçında ise Mısır’dan Ali Elsawy’i 4-1’lik skorla geçmişti.

A Grubu dördüncü karşılaşmasında Japonya’dan Naoto Sago’yu 2-1 yenen Eray, 6 puanla grubunu 2. sırada bitirmişti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.