Eray Yazgan, Kerem’in Transferiyle İlgili Açıklama Yaptı

GALATASARAY’DAN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinde oyuncunun Avrupa listesine kaydedilmesi konusunda herhangi bir engel çıkarılmayacağını belirtti. Yazgan, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı öncesi RAMS Park’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak sözlerine başlayan Yazgan, “Böyle anlamlı bir günde Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçın coşkulu ve birlik ruhuyla geçmesini diliyoruz. Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 3. sezonuna başladı. Ciddi takviyeler de yaptılar. Geçtiğimiz 2 sezonda ortalamanın üstünde bir performans gösterdiler. Hoca tercihiyle istikrarın ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldular. Umarım futbolseverlere keyifli, tartışmadan uzak, harika bir maç izletip bu sezonki 4. galibiyetimizi alırız.” ifadesini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ HAKKINDAKİ SÜREÇ

Eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe Kulübüne transferi ile ilgili konuşan Yazgan, “Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu’nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Benfica, dün bize Fenerbahçe’nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Avrupa listesine yazma süreci de bu süre ile tamamlanmış oluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten habersiz olarak süreci ilerletmiş olmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜRK FUTBOLUNUN GÜCÜ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının herkesin üst kimliği olduğunu vurgulayan Yazgan, “Galatasaray, Çanakkale’de yüzlerce şehit vermiş bir eğitim yuvasından doğan, Türk olmayan takımları yenme amacıyla kurulan bir kulüptür. Milyonlarca taraftarı, 19 Türkiye Kupası, 5 yıldızı, iki tane Avrupa Kupası ve birçok başarı ile geldiği noktada Galatasaray Kulübü, Türk futbolunun hamisidir. Galatasaray Kulübü Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Ortamı sakinleştirmeye çalışsak da rakibimiz bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Basketbolda milli takımın hocasına kızıp, takıma oyuncu göndermemek gibi cüretleri, bizimle aynı yöne bakmadıklarının göstergesi. ‘Bize ahlak dersi veremezler.’ sözüyle sosyal medyada geldikleri noktayı da gösteriyor. Galatasaray, Türk insanı ve ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğru yolu gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Sonuç olarak, kulüplerinin Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmayacağını vurgulayan Yazgan, “Bu vesileyle Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Samsunspor’a da başarılar diliyorum.” dedi.

BASKETBOLDAKİ TRANSFER GÜNDEMİ

Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe Kulübü ile herhangi bir iletişim kurmadıklarını belirten Yazgan, “Bu süreç Benfica ile bizim aramızda geçen bir süreç. Fenerbahçe Kulübü bizim muhatabımız değil. Dolayısıyla herhangi bir arama olmadı.” açıklamasında bulundu. Barış Alper Yılmaz’ın transfer durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yazgan, “Barış Alper Yılmaz, bizim için çok değerli bir oyuncu. Hem milli takım hem de Galatasaray için oldukça öneme sahip. Bu transfer süreci kendisini zihinsel olarak yordu. Bu nedenle hocamız kendisini kadroya almadı. Transfer süreci devam ediyor ve Barış Alper Yılmaz’ın durumunda çok ciddi bir değişiklik yok.” şeklinde ifade etti.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi kurasıyla ilgili de görüş bildiren Yazgan, “Birinci torbadan çektiğimiz iki takım, İngiltere’nin şampiyon olmuş iki takımıdır. Hiç kolay rakip değiller. Galatasaray da o takımlar için kolay bir rakip değil. Avrupa’da daha üst turlara gitme hedefiyle yola çıktık. Kadro yapılanmamızını bu hedef üzerine yaptık.” diye belirtti. Kaleci transferi hakkında da açıklamada bulunan Yazgan, “Bugün kalemizi Günay Güvenç koruyacak. Son iki buçuk yılda Galatasaray’a büyük katkılarda bulundu. Türkiye Kupası sürecinde de bize önemli destek sağladı. Monako’daki kura çekiminde başkan vekilimiz Abdullah Kavukçu’nun da belirttiği üzere kaleci transferinde 4 farklı isim üzerinde ilerliyoruz. Teknik heyetimiz en doğru ismi seçecektir. 2 Eylül Salı akşamına kadar süreci tamamlayacaklardır.” şeklinde konuştu.