Erbaa Belediye Başkanı Çalışmaları İnceledi

YENİ YOL ÇALIŞMALARI İNCELEMESİ

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Kazım Karabekir Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarını yerinde gözlemledi. Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı’nı Erek Caddesi’ne bağlayan ve 1,2 kilometre uzunluğa sahip olan caddenin çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Karagöl, bu kapsamda, alternatif ulaşım güzergahına yönelik incelemelerde bulundu, ayrıca yeni hastane kampüsüne de bağlantı sağlayan yol üzerindeki durumu değerlendirdi.

VATANDAŞ İLE TEMAS

Başkan Karagöl, yerinde yaptığı incelemelerde vatandaşlarla bir araya geldi, onların ihtiyaç ve önerilerini dinledi. “Gelecekte hastane ile Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı’nın arasında kalan eksik bölümü de açacağız. Erek Caddesi’nden, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı’na kadar uzanan, Kazım Karabekir Caddesi’ni altyapı ve üstyapısıyla yenilemek için hazırlıklarımız son sürat devam ederken hemşehrilerimizin görüş ve önerilerini dinledik.” diyen Karagöl, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki elektrik altyapısı ile bozulan yolların onarım çalışmalarını ve mahalle için gerekli olan talepleri yerinde gözlemlediğini belirtti.

ERBAA’YA HİZMET SÜRECEK

Karagöl, “Erbaa’nın her köşesine hizmet ulaştırma gayretiyle çalışmaya, hizmet üretmeye, projeler geliştirmeye devam ediyoruz.” diyerek çalışmalara olan kararlılığını vurguladı.