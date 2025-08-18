Erbaa’da Cip Tarım Aracına Çarptı

KAZA BİLGİLERİ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, cip ile patpat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, saat 18.30 sularında D 100 karayolu üzerindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti. Yabancı uyruklu Amir Zarrinnia’nın kullandığı 91 AQ 703 İran plakalı cip, kavşağa girerken Hacı Ünal (77) yönetimindeki tarım aracına çarptı. Bu çarpışmayla birlikte, tarım ilacının sürücüsü ve üzerindeki malzemeler karayoluna savruldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma hala devam ediyor.