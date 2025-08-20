Erbaa’da Düğünlerde Ateş Açanlar Yakalandı

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, düğünlerde havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli arasında 1 kişi tutuklandı. Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akça ve Çevresu köylerinde yapılan düğünlerde ateş açan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla harekete geçti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan aramalar sonucunda 7 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyon sırasında M.Ö, G.Ö, H.T, U.T, M.T, Ş.T, A.T, Z.Ç. ve E.A. isimli kişiler gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Gözaltındaki şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan duruşmada, A.T. tutuklandı, diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.