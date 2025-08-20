Haberler

Erbaa’da Düğünlerde Havaya Ateş Açıldı

DÜĞÜNLERDE HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yapılan düğünlerde havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi arasında 1’i tutuklandı. Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Akça ve Çevresu köylerinde düğünlerde havaya ateş açan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

OPERASYONDA TABANCA VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda ekipler, 7 tabanca ve çok sayıda mermi fişeği ele geçirdi. Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda M.Ö, G.Ö, H.T, U.T, M.T, Ş.T, A.T, Z.Ç. ve E.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden A.T. hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlar, düğünlerde güvenliğin sağlanması açısından büyük bir önem taşıyor.

