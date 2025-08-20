Erbaa’da Düğünlerde Havaya Ateş Açıldı

JANDARMA OPERASYONU DÜĞÜNLERDEKİ HAVAYA ATEŞE DİRENİYOR

Erbaa ilçesinde, düğün merasimlerinde havaya ateş açan kişilere karşı jandarma ekipleri eş zamanlı bir operasyon düzenliyor. Olay, 18 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.30 civarında Akça ve Çevresu köylerinde gerçekleşen düğünlerdeki ateş açma eylemleri üzerine başlatılan çalışma ile gündeme geldi.

BASINDAN KALAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen şüphelilerin evlerinde detaylı aramalar gerçekleştirdi. Bu aramalar sonucunda 7 adet tabanca ve çok sayıda fişek bulundu. Operasyon dahilinde, M. Ö., G. Ö., H. T., U. T., M. T., Ş. T., A. T., Z. Ç. ve E. A. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL

Gözaltına alınanlardan A. T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 8 zanlı için yurt dışına çıkma yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, düğünlerde güvenliğin sağlanması için yapılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.